WWE estuvo ayer 29 de abril de 2023 celebrando un house show en la Accor Arena en París, Francia, como parte de su actual gira por Europa, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en París, Francia (29/4)

Bianca Belair venció a IYO SKY por descalificación en una lucha por el Campeonato Femenil Raw debido a una interferencia de Bayley y Dakota Kai; Asuka apareció para salvar a la EST

Asuka y Bianca Belair vencieron a Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai y IYO SKY) en un combate en desventaja

Damian Priest (con Dominik Mysterio) venció a Dolph Ziggler

Dominik Mysterio venció a Dexter Lumis

Seth Rollins venció a The Miz

Baron Corbin venció a Rick Boogs

Alpha Academy (Chad Gable y Otis) vencieron a Maximum Male Models (ma.ce & man.soor)

Austin Theory venció a Bronson Reed and Bobby Lashley para retener el Campeonato de Estados Unidos

Cody Rhodes venció a Finn Bálor

No hacía mucho que WWE estaba en el mismo estadio en la misma ciudad pues el 30 de abril 2022 realizaron allí también un evento no televisado. Entonces, para que veamos como cambiaron las cosas, Roman Reigns era Campeón Universal, aún no Campeón Indiscutible, los RK-Bro eran Campeones de Parejas, Trinity y Mercedes Moné Campeonas de Parejas o Ricochet Campeón Intercontinental.

🚨🇫🇷 Quelles ont été les réactions dans les coulisses de #WWEParis❓Indiscrétions ⬇️ Les membres de la WWE ont été très impressionnés par l'ambiance à @Accor_Arena En coulisses, ils ont répété qu'ils n'avaient pas connu ça depuis des années. Certains officiels étaient venus des… pic.twitter.com/p7vQGN3pUH — Bernard Colas (@BernardCls) April 30, 2023

He was very touched by the atmosphere in #WWEParis pic.twitter.com/u1TqZBaaNX — Bernard Colas (@BernardCls) April 30, 2023

Wow!!! Tonight was beyond INCREDIBLE!! Thank you #WWEParis I think I have to move here now bc this was a night I will never forget! #wwe pic.twitter.com/zeQf9AknBW — Corbin (@BaronCorbinWWE) April 29, 2023

12min. @WWERollins I just lost my voice. And we are the best crowd ! 🇫🇷#WWEParis pic.twitter.com/SeOp6XK6Hs — 𝐉𝐨𝐣𝐨 🏹 (@_thepiratequeen) April 30, 2023

Baron Corbin snapped his long losing streak tonight at #WWEParis and the crowd pop was amazing! Love this for him pic.twitter.com/3Yx7FV0YAE — CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) April 29, 2023

Baron Corbin après #WWEParis : « Ce soir était au-delà de l’incroyable !! Merci. Je pense que je dois déménager ici maintenant car c'était une nuit que je n'oublierai jamais. (…) Ce soir c'était sauvage ! Comme je l'ai dit, je ne l'oublierai jamais ! » (TW) 🙌🏼🇫🇷 @BaronCorbinWWE pic.twitter.com/FOPW1u3oac — Bernard Colas (@BernardCls) April 30, 2023

Cool Video of people in the Paris Subway singing Seth Rollins song! GIVE THESE PEOPLE A PLE!! #WWEParis pic.twitter.com/CrYpycCn4J — CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) April 30, 2023

