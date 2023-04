WWE estuvo ayer 28 de abril de 2023 celebrando un house show en la SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, del que tenemos todos los detalles en lo relativo a los resultados de las luchas que formaron parte del cartel así como también a las imágenes que los fanáticos estuvieron publicando en redes sociales.

> WWE Live en Belfast, Irlanda del Norte (28/4)

Bianca Belair venció a IYO SKY por descalificación en una lucha por el Campeonato Femenil Raw debido a una interferencia de Bayley y Dakota Kai; Asuka apareció para salvar a la EST

venció a IYO SKY por descalificación en una lucha por el Campeonato Femenil Raw debido a una interferencia de Bayley y Dakota Kai; Asuka apareció para salvar a la EST Asuka y Bianca Belair vencieron a Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai y IYO SKY) en un combate en desventaja

vencieron a Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai y IYO SKY) en un combate en desventaja Damian Priest (con Dominik Mysterio) venció a Dolph Ziggler

(con Dominik Mysterio) venció a Dolph Ziggler Dominik Mysterio venció a Dexter Lumis

venció a Dexter Lumis Seth Rollins venció a The Miz

venció a The Miz Alpha Academy (Chad Gable y Otis) vencieron a Maximum Male Models (ma.ce & man.soor)

vencieron a Maximum Male Models (ma.ce & man.soor) Cody Rhodes venció a Finn Bálor

Como curiosidad, Finn Bálor es irlandés, pero no del norte sino del sur; nació en la ciudad de Bré Wicklow en el condado de County Wicklow. Además, esta fue la primera visita de la WWE tanto a Belfast como a Irlanda del Norte desde el house show celebrado el 8 de mayo de 2019. El Reino Unido lo visitaron, dejando a un lado esta gira, el año pasado con Clash at the Castle.

An absolute privilege for me and my nephew to be able to touch @WWERollins at #WWEBelfast. What a lovely man. pic.twitter.com/KGgHZ2plIW — Daniel (@d_loughins) April 29, 2023

I wish I timed this, but I genuinely think the singing lasted over 10 minutes.#WWEBelfast pic.twitter.com/e5dif5yKq4 — Wise Wrestle Dee🎓 (@WrestleDee) April 28, 2023

Belfast, you have been ELECTRIC so far! ⚡️ #WWEBelfast pic.twitter.com/9D1tC7qmqr — The SSE Arena, Belfast (@SSEBelfastArena) April 28, 2023

