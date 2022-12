«Sí, hubo un momento de resistencia para que dejáramos de pintarnos la cara. Obviamente, cuando nos volvimos rudos, tuvimos que cambiar todo. Cuando nos vieron todo de negro nos dijeron: ‘Se parecen demasiado a Roman Reigns. No pueden parecerse tanto’. Pensamos: ‘¿A quién vamos a parecernos? Somos de la misma familia’. Tuvimos que luchar para poder quitarnos la pintura de la cara. Querían que continuáramos usándola, pero pensamos que no iba a funcionar». The Usos contaron esto en The New Day: Feel The Power en 2020.

► The Usos, demasiado parecidos a Roman Reigns

Casi tres años después Jey Uso le dio continuación, o se acordó de la misma historia, en After the Bell with Corey Graves. Hubo un momento en que desde la WWE les dijeron a los gemelos que eran demasiado parecidos a Roman Reigns en el mal sentido. Obviamente, aquello fue una tontería, y con el tiempo se acabó demostrando.

“Obviamente, para el cambio a rudos, necesitábamos cambiar todo, pero cuando nos vieron por primera vez, nos dijeron: ‘Ustedes se parecen demasiado a Roman. No se parezcan tanto a Roman’. ‘A ver, ¿a quién diablos más se supone que debemos parecernos? Estamos en el mismo acervo genético, uce’.

Justamente esa relación con el Campeón Indiscutible ha hecho que 2022 haya sido el mejor año en la carrera de Los Uso. Aunque no podemos pasar por alto todo lo que consiguieron cuando no trabajaban con él en The Bloodline. Pero al mismo tiempo tampoco que nunca estuvieron tan arriba como lo están actualmente en la WWE. Lo mismo puede decirse del «Jefe Tribal». Él también estuvo en la cima antes pero nunca como ahora, y eso es también gracias a sus primos. ¿A quién diablos van a parecerse Roman Reigns y The Usos?

