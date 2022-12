Jessica McKay: «La vida es bastante increíble»

Jessica McKay se dio a conocer como una Superestrella de WWE con el nombre de Billie Kay, donde se asoció con Cassie Lee y fueron conocidas como The IIconics. Con el tiempo se convirtieron en las campeonas femeninas de WWE, pero no tuvieron un carrera realmente memorable y al final, el imperio McMahon deshizo a la pareja para posteriormente despedirlas.

Muchas fanáticos de la lucha libre profesional se hicieron fans de la luchadora Jessica McKay, gracias a su personalidad enérgica y sana, no sólo en el ring si no también en la vida real. Y ahora McKay está disfrutando de la vida como quiere.

Because when you stop & look around, life is pretty amazing ✨ pic.twitter.com/4vENdWI2jk

— Jessica McKay (@JessicaMcKay) December 28, 2022