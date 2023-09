WWE lanza su campaña anual contra el cáncer infantil

En WWE Payback WWE dio el pistoletazo de salida a su campaña del Mes de Concienciación sobre el Cáncer Infantil encabezada por las Superestrellas Cody Rhodes y Bianca Belair. Cody y Bianca visitaron el Hospital Infantil de Filadelfia para ayudar a los pacientes y a sus familias durante el tratamiento, antes de que se pusieran a la venta los boletos para WrestleMania 40 el mes pasado. Junto con otras Superestrellas de WWE, la pareja visitará hospitales de todo el país durante el mes de septiembre.

►Novena campaña de WWE contra el cáncer infantil

Como en años anteriores, el Universo WWE tendrá la oportunidad de adquirir productos de Connor’s Cure en WWEShop.com, y el 100% de los beneficios netos de WWE se destinarán a la investigación del cáncer infantil. A través de Fanatics, WWE también subastará una bata firmada por Cody Rhodes y un título personalizado de WWE firmado por Cody y Bianca (a partir del 18 de septiembre). Este mes de septiembre, usa tus pasiones y talentos para diseñar tu propia recaudación de fondos en beneficio de Connor’s Cure, una iniciativa de la WWE en beneficio de la V Foundation for Cancer Research.

Los cuatro mejores recaudadores de fondos recibirán la oportunidad de conocer y saludar en exclusiva a Cody Rhodes* o Bianca Belair* antes de un espectáculo y boletos para un show de WWE en una ciudad a tu elección.

Cada recaudador de fondos tendrá la oportunidad de participar en el encuentro con Cody Rhodes* o Bianca Belair* para un máximo de 4 personas y, aunque los gastos de viaje y alojamiento no estén incluidos, siempre quedará en el recuerdo el haber ayudado a una causa tan importante como la lucha contra el cáncer infantil.

WWE también ha querido puntualizar que quedan excluidos los siguientes PLE de los shows a los que podrías asistir de manera gratuita: Royal Rumble, Money In The Bank, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Todos los ganadores deberán canjear su «meet and greet» antes del 1 de septiembre de 2024.

A lo largo de los años, WWE ha creado conciencia y recaudado fondos muy necesarios para la investigación del cáncer infantil, estando siempre a la vanguardia de esta lucha desde que en 2014 creara la Fundación Connor’s Cure después de que Connor «The Crusher» Michalek, de 8 años y fan de WWE, perdiera la batalla contra el cáncer. A través de una asociación entre WWE y la V Foundation, hasta la fecha, Connor’s Cure ha recaudado más de 4,5 millones de dólares para financiar becas de investigación y proporcionar ayuda a las familias.