Grasso no tiene problema con revancha a Shevchenko

Alexa Grasso sabía que tendría que vencer a Valentina Shevchenko dos veces si quería ser campeona de UFC.

Dado el dominio de Shevchenko en la división de peso mosca femenino, Grasso (16-3 MMA, 8-3 UFC) esperaba que Shevchenko (23-4 MMA, 12-3 UFC) obtuviera una revancha inmediata si le quitaba el título en marzo en UFC 285. Bueno, Grasso ahora es campeona y se encuentra en esa situación de una revancha inmediata contra Shevchenko este sábado en la Noche UFC en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Aunque algunos fanáticos podrían estar cansados ​​de ver revanchas inmediatas a nivel de campeonato en UFC, Grasso está de acuerdo con enfrentar a Shevchenko una vez más.

“Sí, por supuesto. Esto es algo que se hace, es una tradición cuando un campeón muy dominante pierde por primera vez. Es por respeto y ella merece la revancha. Soy alguien que respeta las reglas y acata la decisión de la empresa. Además, para mí es un honor volver a pelear con ella, porque no podemos olvidarnos de todo lo que ha hecho. Es una gran atleta y ha hecho cosas increíbles por el deporte, no sólo en el lado femenino sino en el deporte en general.

“Su carrera ha sido grandiosa. Me motiva aún más y me hace entrenar muy duro porque sé que ella está haciendo lo mismo. Sé que ambos traeremos juegos completamente nuevos. Nos acercamos más fuertes, más rápidos y más agresivos que la primera pelea. Me encantan los desafíos y este es un gran desafío”.

Grasso sometió a Shevchenko de manera impactante durante su pelea por el título en marzo. No está segura de qué esperar esta vez de Shevchenko, pero cree que será una pelea más dura que la primera.

“No puedo decir que será la misma pelea porque no sé cómo saldrá ella. Ella siempre está esperando, pero ahora dijo que va a salir más agresiva, así que espero que ese sea el caso. Espero que venga con todo porque ya estamos listos. Donde quiera que ella quiera llevar la pelea, estoy listo. Estoy emocionado y ansioso por entrar al octágono. Quiero pelear ahora. Estoy tan emocionada. Por supuesto, pueden suceder cosas como la primera pelea. Todos tenemos nuestros puntos débiles y fortalezas, así que veremos cómo va”.