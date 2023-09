WWE iniciará este martes una nueva era post Vince McMahon

Han pasado varios meses desde que Endeavor se fusionó con WWE, y salvo el hecho de que Vince McMahon retomó el control (incluso en la parte creativa), no han existido grandes cambios en la compañía ni en su programación; sin embargo, es posible que esto pueda dar un giro cuando este martes 12 de septiembre se oficialice la fusión entre WWE y UFC, que dará lugar a la nueva compañía denominada TKO.

Con el proceso de fusión ya a la vuelta de la esquina, hoy lunes será el último día del control mayoritario independiente de Vince McMahon sobre la WWE, un reinado que ha durado más de cuatro décadas. No obstante, es preciso aclarar que igual será uno de los miembros de la junta directiva de TKO Holdings Group.

Ahora, una de las situaciones que definitivamente cambiarán luego de la fusión entre WWE y UFC es el hecho de que Vince McMahon ya no tendrá el poder mayoritario del voto. Esto es, según informaba Brandon Thurston el mes anterior, McMahon no perderá el valor absoluto de sus acciones, pero estas ahora representarán el 16% de TKO; sin embargo, lo que más afectará es que su poder de voto también decaerá hasta un porcentaje similar, cuando en WWE era del 81%, es decir, que el poder de decisión sobre las cuestiones administrativas y financieras de la nueva compañía ya no recaerá íntegramente en el hombre de 77 años.

