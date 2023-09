La compañía de lucha libre independiente Prestige Wrestling presentó su evento No Art No Cowboys No Rules, desde The Missoula Fairgrounds (4H Pavilion) en Missoula, Montana. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Prestige Wrestling es una promoción de lucha libre profesional que ha ganado reconocimiento en los últimos años. Se destaca por presentar eventos emocionantes y de alta calidad, con un enfoque en la excelencia atlética y la narrativa convincente.

Prestige Wrestling ha reunido a algunos de los mejores talentos de la lucha libre, tanto veteranos como nuevos talentos emergentes. Han contado con la participación de luchadores destacados como Taya Valkyrie, Alex Shelley, Dalton Castle, Lince Dorado, «Filthy» Tom Lawlor y muchos más.

► Resultados Prestige Wrestling

Breeze venció a Shawn Spears C4 vencieron a Los Suavecitos Trish Adora venció a Liiza Hall Travis Williams venció a 1 Called Manders Tom Lawlor venció a Fred Rosser Judas Icarus venció a Kidd Bandit, Matt Cross & Kris Brady Sonico venció a Shun Skywalker The Midnight Heat venció a NDS