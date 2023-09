Tommy Dreamer salvó su carrera y ganó el Campeonato de Medios Digitales Impact en Victory Road 2023 y se siente preparado para cualquier desafío, como expresa en un reciente video después de su victoria en el evento pay-per-view ante Kenny King.

► Tommy Dreamer, listo para todo

«La gente puede entender por qué soy tan apasionado por esta industria. Estuviste allí en vivo y sentiste esa energía. Tuve la oportunidad de vivir eso dos, tres, cuatro veces a la semana, y he estado persiguiéndolo durante mucho tiempo. Kenny King, gracias. Le diste credibilidad al DMC; espero hacer lo mismo. Espero que hayas aprendido una lección porque, como mencioné,, he recibido muchas lecciones de los grandes. Debo decirte que se sintió muy bien ganar frente a mis hijas, protagonizar otro momento en mi carrera, tener otro momento en este recinto. Debo decirlo de nuevo, gracias. Porque me estoy divirtiendo mucho. Debo decirte que defenderé este título en cada evento en el que participe.

«Si es un show independiente, defenderé este título. Si cualquier campeón de cualquier empresa quiere intentar arrebatarme el DMC, estoy aquí. Roman, Seth, MOX, MJF; cualquiera en IMPACT. Moose, tienes historia conmigo. New Japan, tu lucha local, donde sea, este es un nuevo comienzo. Siempre diré que la vida es como la lucha libre profesional. Te van a derribar, pero debes levantarte y seguir luchando, y yo seguiré luchando hasta que no me quede aliento. Gracias».

Se desconoce quién va a ser el primer contendiente de Tommy Dreamer, pero es de suponer que expondrá el título en el próximo PPV de IMPACT, Bound For Glory, que es el más importante de año en la Impact Zone. Lo que sí podemos descartar es que vaya a ser alguno de los luchadores de WWE y AEW que menciona, aunque sería tremendamente interesante. Puede que sí sea Moose quien tenga la oportunidad de destronarlo.

