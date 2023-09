Los próximos años de Jade Cargill: «Marvel, escuchen»

«Siempre estoy aquí. Tony [Khan] es un jefe fenomenal. Puedo contactarlo literalmente en este momento y probablemente me respondería en tres minutos. Este es un hombre que tiene cuatro empresas, un equipo de football profesional, los Jacksonville Jaguars; está ocupado, [pero] asiste literalmente a cada evento. Es tan apasionado, ama nuestra empresa. No hay otro lugar donde quiera estar. Él no me ve como un número, me ve como un ser humano. Conoce mi trayectoria y comprende mi propósito en la comunidad de la lucha libre y lo que quiero lograr, y no creo que puedas superarlo. No puedes superar esto en un deporte tan interesante». Jade Cargill aseguraba recientemente que seguirá trabajando en AEW.

► Jade Cargill avisa a Marvel

Ahora, ¿cuál es su propósito en la lucha libre? De ello también estuvo hablando en la misma entrevista con Women’s Wrestling Talk. La que fuera Campeona TBS explicaba que quiere convertirse en una gran luchadora para después emprender una carrera como actriz y unirse a Marvel.

«Bueno, después de alcanzar la grandeza en mi carrera, quiero incursionar en la actuación. Realmente deseo ser parte del universo de Marvel. En este momento, estoy filmando el video musical de French Montana, y esto es solo un primer paso para adentrarme en la actuación y sentirme cómoda interpretando diferentes roles. Marvel, escuchen, quiero ser Storm de manera desesperada. Mi carrera en AEW y mi imagen están completamente centrados en ser como Storm. Soy una mujer negra fuerte que no tolera ningún tipo de tontería. Me conozco a mí misma y en el ring, controlo la atmósfera, influyo en la audiencia, los hago ponerse de pie, los hago aplaudir y los hago abuchearme. No encontrarán a nadie mejor».