WWE había prohibido a Booker T usar el Spinaroonie

Desde que se produjera la invasión de WCW a WWE, muchos se empezaron a familiarizar con el nombre de Booker T, quien era el Campeón Mundial de Peso Completo WCW y Campeón de los Estados Unidos WCW en ese entonces. El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE también era conocido por decir «Sucka», «Cinco veces» (en relación al número de títulos mundiales que había conseguido hasta ese entonces), o por su famoso movimiento, el «Spinaroonie», el cual cautivó al Universo WWE desde el inicio.

► Vince McMahon le dio la venia a Booker T para utilizar el Spinaroonie

Recientemente, Booker T reveló durante el último episodio de su Podcast Hall of Fame que su popular movimiento, el Spinaroonie, había sido vetado por la WWE en un principio. Aún así, el miembro del Salón de la Fama WWE ignoró la orden y pensó que iba a ser despedido, aunque sí terminó teniendo una conversación con Vince McMahon al respecto.

“Cuando vine de WCW a WWE, lo primero que me dijeron, uno de los agentes me dijo que no hiciera, fue, ‘no le des la mano a nadie ni le des a nadie un cinco en el camino al ring’. Ve directamente al ring y súbete al ring y ni siquiera lo reconozcas. Eso es lo que me dijeron. Además de, ‘no hagas el Spinaroonie’. Eso es lo que me dijeron. Esas dos cosas me dijeron.

Sabía que no iba a durar mucho de esa manera. Sabía que me iban a despedir en unos seis meses, al igual que el resto de los muchachos de la WCW. Entonces, entré en la oficina de Vince McMahon (…) Él dice: ‘sí, Book, pasa’. Le dije: ‘Vince, tengo a este agente diciéndome que haga esto. Tengo a ese agente diciéndome que no haga esto. Y tengo a este agente diciéndome que no haga ninguna de esas cosas’. Está bien, digo: ‘Sé que me van a despedir de esa manera’. Yo salgo y lo hago a mi manera y si no te gusta simplemente despídeme’. Y él dice, ‘haz tus cosas’.«

Booker T fue incluido en el Salón de la Fama WWE a nivel individual en el 2013 y luego como parte de Harlem Heat en el 2019. Obviamente, pudo utilizar su Spinaroonie sin ser despedido a los seis meses, como especulaba en su momento.