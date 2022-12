Gilbert Burns se enfrentó a Khamzat Chimaev en abril en UFC 273: Volkanovski vs. Korean Zombie en una pelea que seguramente compite por la pelea del año.

Lo único que podría haber hecho más entretenida esta pelea son dos asaltos más, ya que solo estaba programado para tres. Después de intercambiar golpes y derribos repetidamente, Chimaev obtuvo la victoria por decisión unánime en un asunto desafiante y sangriento para ambos peleadores.

Burns no ha estado en el octágono desde la pelea en abril, y últimamente tuvo algunas palabras de crítica para Chimaev relacionadas con sus payasadas. ‘Durinho’ habló sobre el error de corte de peso de Khamzat en UFC 279 y su actitud general:

“No es que él (Chimaev) se haya perdido. No se encontró a sí mismo… Las cosas sucedieron demasiado rápido para él. Con tres peleas, ya era el tipo. Al principio me gustaba mucho. Retó y peleó. Luego se salió del personaje. Renuncia a las pesas, confusión aquí, allá. Me gusta este estilo, el tipo que desafía a todos. No hay mal momento.”

El Khamzat Chimaev con el que Gilbert Burns subió al octágono en abril pasado ha cambiado mucho desde entonces. Muchos conocen el circo que fue el UFC 279, en gran parte catalizado por Chimaev que perdió el límite de peso welter por varias libras. Luego de esta gran falta de profesionalismo, muchos luchadores y fanáticos estuvieron de acuerdo con el sentimiento de Burns con respecto al fallido corte de peso.

Desde su sorprendente ascenso al estrellato, a Khamzat Chimaev le ha resultado difícil encontrar oponentes dispuestos a subirse al octágono con él. Chimaev generalmente está al frente de los medios de MMA y afirma que nadie aceptará pelear con él y que siempre está luchando por encontrar una contraparte.

“Lo derribé (a Chimaev), imagina ‘Poatan’. Si lo derribé, la mano de Poatan debe ser muy pesada. Lo derribé y él (Chimaev) sigue diciendo tonterías con estos tipos. ‘La mano de Poatan es enorme, ‘La de Borrachinha es enorme’.