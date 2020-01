Comenzó su carrera como luchadora profesional en 2015, con tan sólo 18 años, en el circuito independiente europeo. Pero no se dedicó a los encordados a tiempo relativamente completo hasta 2018. Y no fue hasta 2019 cuando de verdad empezó a llamar la atención. Apenas estamos comenzando 2020 cuando descubrimos que acaba de conseguir un contrato con WWE a sus 23 años.

Hablamos de la joven y prometedora irlandesa Valkyrie, conocida también como Oife Valkyrie, Valkyrie Cain o Lady Valkyrie. Fight Factory Pro Wrestling acaba de hacer esta publicación para confirmarlo, mostrando fotos de la luchadora en NXT UK.

Congratulations from everyone at FFPW to our former Irish Junior Heavyweight Champion @Real_Valkyrie on officially signing with WWE and becoming an NXT UK superstar!

🤼‍♀️🇮🇪

📷: @ringsiderspod pic.twitter.com/Zdeep8LVBR

— FFPWrestling (@FFPWIreland) January 20, 2020