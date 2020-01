Xavier Woods no es el luchador más activo de WWE. No nos referimos a su estatus actual. No está trabajando porque se encuentra lesionado de gravedad. Pero como miembro de un trío también suele tener un rol de representante, de acompañante, por lo que en muchas ocasiones aparece al lado de Big E o Kofi Kingston. Estos también lo hacen, pero diríamos que él, que además es el que más carisma tiene de los tres, es el que hace ese papel de forma más habitual.

► New Day vs The Elite, New Day vs Undisputed Era

Pero a pesar de eso lucha también a menudo y sueña con combates que no ha disputado hasta ahora, sueña con dar pasos que no ha tenido la oportunidad de dar, de hacer más grande todavía su carrera, así como también la de sus amigos. En el reciente episodio del podcast que comparte con ellos, Woods habló de dos combates que querría tener algún día.

«Como grupo todavía no nos hemos enfrentado a The Undisputed Era y es algo que me encantaría hacer. Otro que me encantaría, aunque es más fantasioso y menos probable que ocurra, aunque espero que suceda en algún momento, sería contra The Elite, específicamente contra Kenny Omega y The Young Bucks. «Una vez nos enfrentamos en el videojuego Street Fighter, en E3. Entonces le mostramos al mundo que podíamos unir diferentes compañías y hacer que todos pasaran un buen rato. La lucha debería ser por el entretenimiento de los fanáticos, que es por lo que estamos haciendo todo esto que hacemos. Me divertiría muchísimo poder luchar con esos muchachos«.

Si tenemos que apostar diríamos que el combate más probable es con la facción de NXT. De hecho, especulando, podríamos pensar en que cuando estos abandonen la marca amarilla para ir a una de las dos principales podrían atacar precisamente al Nuevo Día para que todos sepan a lo que vinieron. Contra quienes ahora están en AEW es más complicado. Ellos no van a abandonar su empresa y parece que las Superestrellas tampoco, de hecho, renovaron hace poco sus contratos. Quizá eso sea imposible.