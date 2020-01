A Vince McMahon no le gusta que hablen de él. Ni para bien, ni mucho menos para mal. Pero a lo largo de la historia, su figura ha servido para considerarlo tanto santo como demonio.

A Vince McMahon se le ha acusado de proveer esteroides, de acoso sexual y de bullying. La acusación más reciente viene de alguien que fue cercano a él laboralmente.

► Acusan a Vince McMahon de Bullying

Jensen-Gerard «Hot Karl» Karp. Músico, cantante, actor, podcaster, escritor, pintor, diseñador, creador de campañas de marketing para Breaking Bad y, entre otras cosas, escritor por 7 meses de Monday Night Raw por allá por el 2006.

En una reciente aparición en el Podcast Swing & Mrs, contó lo que Vince hacía con las personas que se quedaban dormidas en su avión privado:

«No creo que esto sea mi culpa, pero lo voy a contar… Las primeras veces que volé en su avión privado, vi a Vince arrojar almendras a las personas que se quedaban dormidas. Vince fue muy amable conmigo, fue muy dulce conmigo, pero aún así tenía miedo de que en algún momento me hiciera eso.

«O me hiciera cualquier otro tipo de bullying porque yo no estaba acostumbrado a eso. A mí era al que me habían hecho siempre bullying, así que estaba tan nervioso de tener que viajar en ese avión, que nunca me quedé dormido«.

Quienes conocen al señor McMahon, saben que tiene una personalidad bromista. Es una especie de Joker. Aunque, claro, no todas las personas reciben las bromas ni reaccionan de la misma manera. Y hay algunas bromas más pesadas que otras.

El burlarse de la parálisis facial de Jim Ross fue un descarado bullying que Vince McMahon hacía en televisión para reírse tras bambalinas. Y quién sabe qué habrá hecho, porque cuando CM Punk iba a contar una historia personal de Vince acerca del bullying en su famosa Pipebomb, le cortaron el micrófono.