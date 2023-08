WWE consideró enfrentar a Cody Rhodes y Sami Zayn

A comienzos de 2023, Cody Rhodes y Sami Zayn eran los máximos rivales de Roman Reigns y WWE tuvo la idea de que lucharan entre sí. Nunca lo hicieron, de hecho, han trabajado más bien como equipo improvisado rivalizando contra The Judgment Day en los últimos meses, pero, ¿qué hubiera pasado? Esa justamente era la pregunta que estaba sobre la mesa cuando estaban hablando de ello. Recordemos que al final tanto The American Nightmare como The Underdog from the Underground perdieron con The Tribal Chief.

► Cody Rhodes vs. Sami Zayn

En una reciente entrevista con Fightful, Cody Rhodes recuerda su encuentro en backstage con Sami Zayn durante Royal Rumble 2023, evento durante el que el primero ganó la batalla real de 30 hombres, después de que el segundo se volviera contra The Bloodline en favor de su mejor amigo, Kevin Owens, que perdió ante el samoano máximo en una lucha por el Campeonato Universal Indiscutible. La Pesadilla American cuenta que conversaron sobre cruzarse con el ahora Campeón Indiscutible de Parejas.

«La idea se estaba discutiendo a nuestro alrededor. ¿Por qué no la discutimos entre nosotros? Bruce Prichard, Ed Kosky, Triple H, todos tenían la idea de enfrentarnos en el ring en el Barclays Center. No evadirlo, enfrentémonos y veamos qué pasa. Ese fue un momento en el que mi confianza, Sami es increíble. No quiero decirlo y desecharlo. Él es sumamente especial. Lo que estaba haciendo es sumamente especial. Estaba tirando de una carreta. Quería estar allí para igualarlo y con suerte también ser sumamente especial. Creo firmemente que puedes tenerlo todo. Tenemos a Jey Uso, su rostro está en todas partes, el primer hombre en vencer a Roman en X cantidad de días, y aquí está, yendo por lo que todos deseamos. No puedes huir de eso. Corre hacia ello. Me gusta eso. Sacá lo mejor de todos nosotros».

Hubiera sido interesante descubrir de qué lado se hubiera puesto el WWE Universe, si es que no hubieran estado divididos, cuando ambas Superstars estaban en su mejor momento; actualmente, aún estando en uno magnífico, se han desinflado un poco después de haber dejado a Roman Reigns atrás. De hecho, quien está arriba de todo con él es Jey Uso, quien anoche en SmackDown lo atacó, como a Jimmy Uso, antes de decir que renuncia a la compañía. Por otro lado, se espera que Rhodes vuelva a la guerra.