La compañía de lucha libre independiente Unsanctioned Pro presentó su evento Counterfeit, desde The Maybee Veterans Hall en Maybee, Michigan. El evento fue transmitido en vivo por FITE+.

Unsanctioned Pro Wrestling es una promoción de lucha libre profesional que se destaca por sus campeonatos no sancionados. Estos campeonatos son defendidos en combate dentro de la promoción, pero no son reconocidos oficialmente como títulos legítimos por la misma. Es una especie de gimmick que permite a un luchador en particular poseer un campeonato que puede reclamar como propio.

Unsanctioned Pro Wrestling ha creado una serie de campeonatos no sancionados que añaden emoción y rivalidad a sus eventos. Estos campeonatos pueden tener reglas únicas y se utilizan para impulsar historias y rivalidades entre los luchadores.

Resultados Unsanctioned Pro

Sage Philips venció a Rachel Armstrong Cincinnati’s Most Wanted (Aaron Williams & Lord Crewe) vencieron a Gorgeous Swingers (Morgan Taylor & The Swinger) Sam Beale venció a Storm Grayson Unsanctioned Pro Tag Team Championship Match: These Men Do Not Exist (Anakin Murphy & Victor Analog) vencieron a Bang And Matthews (August Matthews & Davey Bang) para convertirse en nuevos campeones Ace Perry venció a Matt Cross Three Way Hardcore Match: Tommy Vendetta venció a Alex Colon y Gary Jay Deathmatch Eliminator Match for the Unsanctioned Pro Hardcore Championship: Joel Bateman venció a Josh Crane, Dr. Redacted, Eric Dillinger, Kevin Giza and Shane Mercer para convertirse en nuevo campeón