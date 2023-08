Así cambió Roman Reigns la historia en WWE

Roman Reigns es la fuerza de la naturaleza más dominante en WWE. Más de 1000 días como campeón y parece que no hay nada ni nadie que le pueda hacer sombra. Su mano derecha, Paul Heyman que no Jey Uso, también tiene mucho que ver en el éxito del de Pensacola (Florida), y en pasado fin de semana, durante la rueda de prensa posterior a SummerSlam, quiso dejar bien claro que sigue disfrutando con Reigns como el primer día y que le estará eternamente agradecido por hacer de su carrera un «momento destacado» cada vez que están juntos.

► Roman Reigns, son solo negocios

Paul Heyman respondió así a la pregunta de si seguía disfrutando de las victorias de Roman Reigns como el primer día o era solo negocios ahora que Roman derrota a todo el que se le pone por delante:

«La respuesta corta es ‘Sí’; en profundidad te diré que no puedo pensar en un solo minuto de televisión que yo haya compartido con Roman Reigns en los últimos tres años que no se haya convertido en uno de los ‘highlights’ de mi carrera o en uno de esos momentos que me reafirman como persona en este negocio: escritor, director, productor o colaborador. Una vez escuché a Edward Norton tratando de describir lo que Marlon Brando hizo por el cine y dijo: ‘Marlon Brando siempre estaba rondando los límites de la interpretación’ y para mí eso es Roman Reigns. Ha re-definido cómo uno tiene que tomarse esta industria. En lo más profundo de mi corazón pienso que todos en el vestuario están intentando encontrar la manera de hacer eso, pero Roman Reigns la ha encontrado. Su comprensión del medio, del negocio… vayamos a la pandemia, todo viene de allí y de las limitaciones que teníamos entonces y que hacía que al no tener gente con nosotros tuviéramos que centrarnos en hacer todo de una manera más cinematográfica, con susurros, ángulos de cámara diversos, segmentos entre bastidores de manera teatral… todo entre nosotros y con los rivales.

«Estoy infinitamente orgulloso de sus luchas, de sus victorias, de sus atletas a los que se enfrenta como Brock Lesnar… pero me he dado cuenta que cada vez que estoy en pantalla con él se convierte en uno de los mayor momentos de mi carrera. Es un honor y cuando digo que ‘Reconozco al Jefe Tribal’ es porque lo siento de verdad, por lo es, porque el personaje se está apoderando de la persona«.