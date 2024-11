WWE en 2024 vs. Attitude Era: Kurt Angle compara

La Attitude Era es probablemente la época más celebrada por los fanáticos de WWE en espera de que la actual tenga unos pocos años más. Fuera de preferencias, sin duda fue un período icónico -de finales de los 90 a principios de los 2000- que redefinió la lucha libre profesional y causó la victoria de la compañía entonces en manos de Vince McMahon en las Monday Night Wars y la muerte de WCW. Contenido más adulto, historias controvertidas, personajes rebeldes, «Stone Cold» Steve Austin, The Rock, Shawn Michaels, Triple H…

► WWE en 2024 vs. Attitude Era

Habiendo cambiando drásticamente la empresa en estas dos décadas -entre medias quedaron atrás la Ruthless Aggression Era (2002 to 2008), la PG Era (2008 to 2013), la Reality Era (2014-2016) y la actual The New Era (2016 to present)- Kurt Angle compara entonces -vivió la Attitude Era en sus propias carnes- con hoy en The Takedown:

«Es más difícil trabajar para WWE durante un período de éxito. Tienes que superarte cada semana. Tuve mucha suerte de entrar al negocio en el apogeo de la Attitude Era. Fue la mejor era de la lucha libre». Para el actual miembro del Salón de la Fama, cada actuación era importante, ya que casi todos los luchadores en el roster tenían una gran popularidad y eran vistos como estrellas. «Lo loco de esa época era que todos eran estrellas. No importaba si estabas en la lucha inicial, en el medio del cartel o en el evento principal: eras una estrella, y tu nombre era muy respetado». El medallista de oro olímpico compara aquella etapa con la actual señalando que hoy solo unos pocos atraen todas las miradas. «Hoy en día, tienes un puñado de estrellas, y luego el resto está en un nivel más bajo. Entonces, The Godfather, Val Venis, Bob Holly, y luego, claro, Undertaker, The Rock y Stone Cold Steve Austin… todos eran muy conocidos en todo el mundo».