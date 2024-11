El miembro del Salón de la Fama Kurt Angle lamentaba recientemente que WWE no renovara el contrato de Baron Corbin:

“Baron, creo que está subestimado. Creo que es una pena… empezaron a utilizarlo de la manera en que debían, me hicieron perder contra él, lo cual me pareció bien porque era mi última lucha y obviamente pierdes tu última lucha cuando te retiras. Después de eso, Baron ganó King of the Ring, y luego no pasó nada más con él. Es un poco decepcionante saber que venció a una leyenda en WrestleMania, en la última lucha de la leyenda, y que realmente no hicieron mucho con él después de eso. Para mí, es como si lo hubiera hecho para nada. No es un ‘al diablo con Angle’, pero es algo así [risas]».

Al ahora agente libre le llegaron estas palabras de la «Wrestling Machine» y las contestó como leemos a continuación en X:

«Siendo sincero, ¡esa es una de las razones por las que desearía haberme convertido en campeón mundial! Habría sido un homenaje a lo que Kurt hizo por mí. Siempre lo apreciaré y desearía haber podido hacer más para que valiera la pena para él».

To be fair, that’s one of the reasons I wish I had become world champ! It would paid honor to what Kurt did for me. I will forever appreciate it and wish I could have done more to make it worth it for him. https://t.co/9OVJkUsHNm

