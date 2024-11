Ya se habría definido fecha de regreso de Becky Lynch

Becky Lynch desapareció de la programación de la WWE desde su derrota del 27 de mayo ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenil, los fanáticos se preguntan si volverá al ring pronto, a tal punto que despertó el entusiasmo de los fanáticos recientemente cuando anunció su próxima aparición en el Vulture Festival el 17 de noviembre, donde insinuó que hablará sobre su libro, su carrera y sobre lo que se viene después, por lo que a pocos días del evento, la expectativa es creciente.

► Becky Lynch apunta a Netflix

Al respecto, Mike Johnson de PWInsider.com reveló recientemente una actualización intrigante relacionada con la próxima aparición de Lynch en NYA East para el Festival Vulture 2024. Según los materiales promocionales, la superestrella de la WWE participará en el evento para hablar sobre sus memorias, Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl, e insinuando una posible pista sobre su futuro.

«La superestrella de la WWE, pionera y autora de best-sellers del New York Times, Rebecca Quin, se unirá a nosotros para conversar sobre sus recientes memorias Becky Lynch: The Man: Not Your Average Average Girl. Recordaremos su legendaria carrera, desde sus primeros días en la carretera hasta estar en el primer combate femenil de la historia hasta el evento principal de WrestleMania, y tal vez podamos echar un vistazo a lo que The Man tiene guardado para nosotros a continuación«.

Johnson luego agregó que existen fuentes que mencionan que Becky Lynch y WWE habrían llegado a un acuerdo (o estarían muy cerca de concretarlo) para que la luchadora reaparezca durante el estreno de Monday Night Raw en Netflix en enero del año que viene.

«Lo interesante de la última línea es que ambas fuentes dentro de la WWE y Netflix han declarado que se espera que Lynch vuelva a la compañía cuando Raw se estrene en Netflix.»