WWE Draft 2023: Así fueron las selecciones de la 1a noche

En la más reciente edición de SmackDown, vimos el inicio del WWE Draft 2023. Y la priemra ronda empezó con poder, con muchas sorpresas. Por ahora, parece ser que The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) podrían no seguir en The Bloodline. Ya lo veremos. Estaremos actualizando en vivo las demás rondas. Así fue la Ronda 1, con los anuncios a cargo de Triple H:

El Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns, y Solo Sikoa a SmackDown. Paul Heyman en su esquina.

Cody Rhodes a Raw.

La Campeona Raw, Bianca Belair, a SmackDown. Y ahora, será la Campeona SmackDown.

Becky Lynch a Raw.

La Ronda dos estuvo a cargo de Michael Hayes y de Rob Van Dam, ambos Miembros del Salón de la Fama WWE, y dio estos resultados:

The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) a SmackDown.

Ludwig Kaiser, Giovanni Vinci y el Campeón Intercontinental WWE, Gunther, Imperium, a Raw.

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Edge, a SmackDown.

El Original Bro, Matt Riddle, a Raw.

Para ver la cobertura, conocer las luchas, los resultados y las calificaciones de los combates del WWE SmackDown del que se habla en esta nota, da click aquí para acceder a la mejor cobertura, la de nosotros, la de SÚPER LUCHAS.