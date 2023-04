Conor McGregor: «Nunca me retiraré»

Conor McGregor reveló recientemente su interés en volver a correr con Max Holloway en el futuro. La pareja peleó temprano en sus carreras de UFC en UFC Fight Night 26 en agosto de 2013. Allí, ‘The Notorious’ obtuvo una victoria por decisión unánime sobre ‘Blessed’.

En los años transcurridos desde entonces, McGregor se ha convertido en la estrella más grande en la historia de UFC, mientras que Holloway disfrutó de una larga racha de dominio en las 145 libras. En 2023, Holloway se recuperó recientemente de su tercera derrota ante el actual campeón de peso pluma Alexander Volkanovski con una victoria por decisión sobre Arnold Allen.

McGregor, mientras tanto, no ha peleado desde que sufrió una terrible fractura en la pierna en su trilogía de peleas con Dustin Poirier en UFC 264. Se espera que regrese a finales de este año junto a Michael Chandler. Aún no se ha confirmado una fecha para el choque.

Durante una aparición reciente en The MMA Hour, Max Holloway reveló su gran interés en la revancha de Conor McGregor. ‘Blessed’ incluso llegó a sugerir que estaría feliz de que la pelea se disputara en peso abierto.

Hoy temprano, un fanático tuiteó sobre el interés de Holloway en la revancha con una cita de ‘Blessed’ que destaca que él fue el único oponente que McGregor no terminó en 145 libras. En respuesta, ‘The Notorious’ no solo pareció confirmar su interés en pelear contra Holloway nuevamente, sino que también afirmó audazmente que «nunca se retirará».

I’m never retiring so we defo fighting, lad. https://t.co/mmIyLcoP4B

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 28, 2023