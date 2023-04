Northcutt todavía apunta al título ONE Championship

Sage Northcutt seguro es un hombre positivo, y está usando ese don al máximo mientras sale de un período bajo de su carrera como peleador.

El ex prospecto de UFC finalmente regresa a la competencia el 5 de mayo en ONE Fight Night 10 en Broomfield, Colorado. Northcutt se enfrenta a Ahmed Mujtaba en una pelea de peso ligero (170 libras bajo las reglas de ONE Championship) en su primera pelea en casi cuatro años.

Las múltiples fracturas faciales en su derrota por KO ante Cosmo Alexandre en 2019, el parón del mundo deportivo debido a la pandemia y las complicaciones del COVID-19 han mantenido a Northcutt alejado de la jaula por más tiempo del deseado. Ha sido un período frustrante para él, pero no que haya afectado sus objetivos o su perspectiva del deporte.

“Como todos, creo que la mayoría de las personas en ONE Championship o en este deporte quieren ser campeones, así que eso no ha cambiado para mí. Algunos de los mejores peleadores que hay, tienen noches libres. Mira a Georges St-Pierre, tuvo noches libres y perdió peleas. En las probabilidades y en el papel, no iba a perder, pero a veces los mejores boxeadores y las mejores personas tienen sus noches.

“Entonces, para mí, quiero ser muy activo y tener una gran carrera con ONE Championship”.

Tanto tiempo fuera del deporte podría generar presión para muchos que buscan volver a sumergirse. Sin embargo, Northcutt está emocionado más allá de todo lo demás. El jugador de 27 años está ansioso por entrar en la jaula.

“Ha pasado un poco de tiempo, pero he estado vigilando a los luchadores y observando cómo evoluciona el juego en los últimos cuatro años. Para mí, es una especie de emoción, no nerviosismo. Creo que cada peleador cuando sale, siente mariposas en el estómago y estás ansioso por salir, así que creo que probablemente tendré eso. Será emocionante ver cómo me siento el día de la pelea”.