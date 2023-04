Kape critica a Figueiredo por retirarse de UFC 290

Manel Kape ha descargado su frustración por la cancelación de otra pelea. Deiveson Figueiredo (21-3-1 MMA, 10-3-1 UFC) se vio obligado a abandonar su enfrentamiento de UFC 290 el 8 de julio después de que no recibió autorización médica para competir debido a problemas de visión, según Canal Encarada .

Kape (18-6 MMA, 3-2 UFC) criticó al ex campeón de peso mosca por retirarse de su pelea al despotricar.

This clown @Daico_Deiveson gave an interview saying that he was ready to fight in July, he signs the contract and then talks to the doctor asking if he can fight? He should talk to the doctor first and then sign.

Bontorin,Alex Perez now This fake champion pull out ?

