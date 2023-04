Sonnen: «Whittaker vs. Du Plessis debe ser borrado»

Chael Sonnen cree que UFC cometió un error al programar a Robert Whittaker contra Dricus Du Plessis. Whittaker (24-6 MMA, 15-4 UFC) está programado para enfrentar a Du Plessis (19-2 MMA, 5-0 UFC) en UFC 290 el 8 de julio, en lo que se espera sea una pelea de contendiente No. 1 para el peso mediano. campeón Israel Adesanya según Dana White .

Pero Sonnen aboga por que Du Plessis pelee con Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC), y cree que su pelea con Whittaker nunca debería haberse hecho.

“No es demasiado tarde. No deberíamos haber hecho du Plessis vs. Whittaker, ¿deberíamos haberlo hecho, muchachos? Deberíamos haber hecho du Plessis vs. Adesanya. Izzy dice: ‘No voy a pelear con nadie hasta que pelee con él’. A Izzy no le importa si no vence a Whittaker. … De hecho, Izzy predice que Whittaker vencerá a Du Plessis. A Izzy no le importa si viene de una derrota. No le importa si viene de una derrota humillante por nocaut, él peleará con él a continuación”.

Du Plessis y Adesanya han estado discutiendo después de que Du Plessis afirmó que ganar el oro de UFC lo convertiría en el primer verdadero campeón africano en el octágono. Pero Adesanya, nacido en Nigeria, consideró ignorantes los comentarios de Du Plessis de Sudáfrica, lo que provocó un tira y afloja entre los dos.

Basado en el hecho de que Adesanya ya ha vencido a Whittaker dos veces y Du Plessis es un nuevo retador, Sonnen cree que es la pelea que hay que hacer. Adesanya también dijo que quiere a Du Plessis a continuación y que no quiere pelear con nadie más.

“Ahora tenemos la oportunidad de simplemente sacar esta pelea. ¿Qué estamos haciendo?»