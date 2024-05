WWE es consciente del descontento con los temas de entrada de Def Rebel

Últimamente en redes es tendencia Def Rebel, los encargados de componer la música de entrada para los luchadores de la WWE, pero por quejas de los consumidores más acérrimos.

A raíz de lo anterior se han convertido en blanco de memes en redes sociales.

These Def Rebel memes are killing me. The Goosebumps theme got me 😂 pic.twitter.com/1Kg7xlVvhP — SantiZap (@MrSantiZap) April 25, 2024

«Estos memes de Def Rebel me matan de la risa. «Me dieron escalofríos con ese tema».

Una queja común es que las canciones de entrada producidas por Def Rebel a menudo comienzan con la frase característica o el sonido distintivo de un luchador antes de pasar a una música que los fanáticos perciben como genérica o poco inspiradora.

Algo con lo que Randy Orton estuvo de acuerdo en el pasado.

gente se ha leakeado el que iba a ser el tema de randy orton hecho por def rebel que cojones https://t.co/fHz7fMklyl pic.twitter.com/Fd71EUbxHr — Xatu (@XatuBarraBaja) April 24, 2024

Una escena bochornosa que se vio en Royal Rumble, fue cuando Seth Rollins—que estaba viendo la campal varonil—no reconocía a los luchadores que iban entrando, por su tema de entrada.

Y’all remember when Seth Rollins didn’t even know who was coming out because of the theme song? Def Rebel bro 😭 pic.twitter.com/fyILjMFWAI — Tyler – Fan Account (@Taboy225) April 20, 2024

Sin ir más lejos, el que fue el compositor principal en WWE de 1985 a 2017, el compositor norteamericano Jim Johnston ha sido un asiduo crítico desde su salida de la compañía.

► WWE es consciente del descontento con las canciones de entrada de Def Rebel

Al hablar en la sección de de preguntas y respuestas del pódcast del Fightful Select, Sean Ross Sapp confirmó que WWE es muy consciente de lo anterior.

En respuesta a los rumores en curso, WWE aclaró que Douglas J. Davis, quien estuvo involucrado con Def Rebel, ya no está afiliado al grupo y no lo ha estado durante años. Esta aclaración llegó después de que Davis se viera envuelto en controversia cuando apareció metido en un altercado donde acusaba a un conductor de Uber de antisemitismo.

I reached out to WWE for comment, and they said that Douglas J. Davis does not work with Def Rebel, and they say he hasn't for years. https://t.co/KlaIkj3pwy — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) April 26, 2024

«Me comuniqué con WWE para solicitar un comentario, y ellos dijeron que Douglas J. Davis no trabaja con Def Rebel, y afirman que no lo hace desde hace años».

Cuando se le preguntó si WWE estaba al tanto de las críticas dirigidas a Def Rebel, Sapp comentó que la empresa está efectivamente al tanto y ha estado abordando la situación.

«Están muy conscientes de ellos. Hoy fue el asunto con Douglas J. Davis y el conductor de Uber. Me comuniqué con WWE sobre él porque originalmente formaba parte de Def Rebel y fueron rápidos en decir, ‘No, ya no lo es y no lo ha sido durante años’.»