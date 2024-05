Listo cartel «Hana Kimura Memorial: Terimakasih»

Kyoko Kimura reveló el cartel completo para el evento «Hana Kimura Memorial Show: Terimakasih«, con el que conmemora cuatro años del fallecimiento de su hija Hana Kimura.

► Listo cartel para el Memorial de Hana Kimura

Con la participación de grandes estrellas de la escena profesional japonesa (masculina y femenina) se ha integrado un interesante cartel.

Son seis combates los pactados, que se presentarán en el Tokyo Korakuen Hall el 23 de mayo, justo en la fecha del aniversario luctuoso de la joven luchadora.

Incluso la recién retornada Tsukasa Fujimoto de Ice Ribbon se sumó al evento y aparecerá en la lucha semifinal, donde se realizará una campal de once gladiadores.

El cartel completo queda así:

Hana Kimura Memorial Produce Terimakasih», 23.05.2024

Tokyo Korakuen Hall

1. REMEMBER – Special Singles Match: Rina vs. YUNA

2. LOVE – Hardcore Tag Match: Yuko Miyamoto y DASH Chisako vs. Masato Tanaka y Ryo Mizunami.

3. COMRADES IN ARMS – Special Singles Match: VENY vs. X.

4. OKINAWA – Lucha Libre 6-Man Tag: Okinawa Pro (Super Delfin, Shisa Oh y Mensore Oyaji) vs. Aja Kong, Jinsei Shinzaki y Ram Kaicho.

5. WHO IS CUTEST IN THE WORLD – Fluffy Battle Royale: Banana Senga, Tsutomu Oosugi, Fuminori Abe, Civilian Munenori Sawa, Shotaro Ashino, Seigo Tachibana, Cherry, Hanako Nakamori, Tsukasa Fujimoto, Kyusei Hana Kimura y Big Bomb Guest: Yumiko Hotta.

6. RAINBOW – Miracle 3-Way Trios Match: Syuri, Konami y Saori Anou vs. Mika Iwata, Chihiro Hashimoto y Miyuki Takase vs. Kaori Yoneyama, Sareee y Mio Momono.