WWE canceló segmento de Lacey Evans en SmackDown

La estrella de SmackDown, Lacey Evans, ha sido «reseteada» nuevamente, y su fecha de regreso aparentemente se ha retrasado. Una viñeta transmitida en la edición del 2 de diciembre de 2022 de la marca azul mostró a la Superestrella pasando por una rigurosa sesión de entrenamiento con sus compañeros miembros del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y así habían sido las últimas semanas; sin embargo, el último episodio de la marca azul fue la excepción y no vimos nada relacionado a la ex Marine.

Al parecer, un nuevo video de Lacey Evans estaba previsto que saliera en el último SmackDown del 2022, pero ahora surgió un informe reciente de que el segmento fue desechado. Según informó Fightful Select, el video estaba programado para reproducirse durante el último programa de la marca azul, pero los planes cambiaron, aunque se desconoce el motivo; no obstante, se especula que podría deberse a limitaciones con el tiempo de televisión.

Precisamente, el último SmackDown del año pasado tuvo como principal atractivo el regreso de John Cena, así como el de Charlotte Flair, quien regresó de manera sorpresiva para coronarse como la nueva Campeona SmackDown.

En un dato no menor, Lacey Evans estuvo en medio de una controversia por una postura personal sobre el autismo en sus redes sociales, siendo blanco de muchos comentarios negativos. En todo caso, solo el tiempo dirá si esta situación generará repercusiones en la luchadora en torno a su presencia en televisión, que incluso ya era bastante reducida bajo el régimen de Triple H.

American made and on your TV weekly 😈🇺🇲👊 https://twitter.com/WWEonFOX?ref_src=twsrc%5Etfw