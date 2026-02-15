WWC: Intelecto 5 Estrellas y Zcion en ring rodeado de alambres de púas en Bayamón

Por Drago José

La empresa World Wrestling Council (WWC) presenta este Sábado 21 de Febrero 2026 el evento La Hora de la Verdad, en la histórica cancha bajo techo José «Pepín» Cestero en Bayamón desde las 8:00 de la noche.

Encuentro ordenado por el presidente de WWC, Victor Yovica, con el ring rodeado de alambres de púas y en dónde el ganador tendrá la oportunidad de retar a Andrade por el Campeonato Universal y con Mr. Rayting, Ray González como árbitro especial

Zcion RT1 se mide a Intelecto 5 Estrellas

Por el Campeonato de Puerto Rico

El gran John Hawking defiende ante el mudo que habla con los puños, Lightning

Por el Campeonato del Caribe

El Capitán, Xavant reta a la Crema, Tony Leyenda

Por los Campeonatos Mundiales en parejas

Oscar Benabe y Mike Nice, los Matadores Celestiales defienden ante el binomio de Los Informantes

Lucha de Riña

El hombre que no es fácil, Gilbert se mide al Ilegal, Chicano

Mano a Mano

Joe Anthony contra el salvador Lou Forza

Por el Campeonato Mundial Femenino

La Jefa, Stephany Amalbert defiende ante la Sensación del Bloque, Elena Negroni

Por el Campeonato Mundial Jr. Completo

El hostil, Jovan contra de Black Gold, Diego Luna

Guerra en parejas

El Paladín, Makabro se une a el nene de las Babys, JC Jexx para enfrentarse al binomio de Los Inmortales

Ring Side $30.00 dólares, Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 8 años entran libre de costo acompañados por un adulto.

Para más información sintoniza todos los Sábados y Domingos el programa de Las Superestrellas de la lucha libre por Wapa y Wapa América desde la 1:00 de la tarde ó visita las redes sociales oficiales de WWC. El otro mundo.