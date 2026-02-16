NPW: El ex-WWE y ECW Super Crazy regresa a Puerto Rico – Niche frente a Action Jackson

Por Drago José

La empresa New Professional Wrestling (NPW) presenta el evento Sin Piedad éste Sábado 21 de Febrero 2026 desde las 8:00 de la noche en la cancha bajo techo Juanito Cabello en el municipio de Cidra.

Aquí les traigo los encuentros confirmados.

Encuentro ordenado por el presidente de la NPW, Oscar Pagan, en su regreso a Puerto Rico, el ex WWE y ECW, Super Crazy se enfrenta al «Prototipo» Anthony Roberts

Por el Campeonato Peso Completo de la NPW

Action Jackson reta a El Niche

Arreglando cuentas

Macho Navarro se mide a Modo Bestia (Enyel)

En un Relevo Australiano

Los Chinchorreros se unen a Mad Murder para enfrentarse a la tercia de Frank Rivera, Black Skeletor y Jay Style

Por el Campeonato de Puerto Rico

Estrella Irizarry defiende ante Slendid Bobby C

Y otras grandes luchas más por confirmar.

Ring Side limitado a $25.00 dólares, Entrada General $15.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados de un adulto, esto gracias a la Administración Municipal de Cidra y su honorable alcalde Delvis Pagan Clavijo. Un niño por adulto.

Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la NPW. Y recuerda que en NPW es……. Dónde Todo Puede Suceder