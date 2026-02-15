Warner Bros no censuró cánticos de F*ck ICE en AEW

Anoche se llevó a cabo el gran especial denominado AEW Collision Grand Slam Australia 2026. El mismo estuvo repleto de buenas luchas. Y, ocurrió algo bastante interesante que ha estado dando vueltas por el mundo.

► A los fans de AEW en Australia tampoco les gusta el ICE… Y WBD no los censuró

Durante la entrada de Brody King al ring, ocurrió algo inesperado: los fans australianos comenzaron a corear «F*ck ICE», así como ocurrió hace dos semanas en AEW Dynamite en Estados Unidos, cuando King entró a su lucha ante MJF en donde lo ahorcó y lo venció gracias a «Hangman» Adam Page.

Lo interesante no es solo el que los fans Australianos protestaran ante la insensible agencia migratoria de Estados Unidos, sino que Warner Bros Discovery no censurara el momento, teniendo todo el tiempo del mundo para editar los cánticos de la transmisión.

Esto es por demás curioso. Fue la entrada del Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, la que fue cortada para poder cumplir con el tiempo de televisión.

¿Y por qué es increíble que Warner Bros decidiera no censurar los cánticos de F*ck ICE? Porque esta semana, Dave Meltzer reportó en el Wrestling Observer Radio que directivos de WBD le habían prohibido a Tony Khan programar a Brody King en el pasado AEW Dynamite, para evitar que los fans pudieran corear «F*ck ICE», dado que, supuestamente, existía temor de WBD de molestar a Donald Trump.

El temor nacería del hecho de que el Presidente de los Estados Unidos ha ordenado a un equipo especial de reguladores del gobierno, para que revisen el acuerdo de WBD en donde Warner quiere vender el estudio Warner Bros. y su plataforma de streaming HBO a Netflix.

Sin embargo, luego de que otras fuentes negaran con vehemencia este reporte, Dave Meltzer se tuvo que retractar. Y el hecho de que WDB decidiera no quitar estos cátnicos es otra gran muestra de que este reporte es falso.