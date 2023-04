WrestleMania 41 se realizaría en Minneapolis

Aunque acabamos de pasar WrestleMania 39, las cosas en WWE no paran, así que ya se debe estar pensando en las próximas WrestleMania y en las ciudades que servirán como sede de las mismas. Ahora, ya se está hablando acerca de dónde se podría llevar a cabo WrestleMania 41.

Todo gracias a un reporte de Patrick Kessler, reportero de la radio KFAN y de CBS News Televisión en Minneapolis, Minnesota, quien señaló que esta ciudad se realizaría dicha edición de WrestleMania. Este fue el reporte que realizó a través de su cuenta de Twitter:

BREAKING:

Sources tell me Minneapolis is a finalist city for @WrestleMania 2025. This would be a HUGE get.

— Patrick Kessler (@PatKessler) April 27, 2023