Willow Nightingale quiere ser la élite de AEW y ROH

En poco tiempo, Willow Nightingale ha logrado destacar tanto en AEW como en ROH o NJPW. Pero la joven luchadora no quiere dormirse en los laureles. Como explica en su reciente entrevista en WrestleZone, pretende continuar creciendo hasta convertirse en esa luchadora por la que los fanáticos claman.

De momento, The Babe With The Power se ha ganado el cariño del respetable por su talento entre las cuerdas y su carisma, lo cual es un gran paso adelante en su misión de conquistar la élite de ambas compañías. Ahora, no va a ser nada sencillo pues aún está lejos del estatus de Saraya o Toni Storm.

► La ambición de Willow Nightingale

«En última instancia, creo que en la posición en la que me encuentro, quiero ser vista como una contendiente legítima al campeonato, ¿verdad? He demostrado que puedo ganar campeonatos, siendo la campeona inaugural de New Japan STRONG Women y luego ganando el Torneo Owen Hart. He demostrado que puedo dar ese paso y salir como una estrella. Ahora se trata de encontrar mi camino hacia esas posiciones, espero que donde surjan oportunidades, pueda aprovecharlas. Este año ya tuve una lucha por el título en Forbidden Door, así que lo único que me queda es seguir en esa línea.

«Quiero ser una persona que la gente vea y se pregunte, ‘¿Por qué no está en la imagen principal de las mujeres?’ Esa es en última instancia la pregunta que me hago cuando pienso en qué no estoy haciendo, en qué necesito mejorar en términos de crecimiento y no quedarme estancada, sino seguir siendo consistentemente confiable. Es como pasar de ser simplemente confiable a ser esa persona. Quiero que la gente me vea de esa manera, y quiero verme de esa manera, especialmente en eventos importantes como Grand Slam. Por supuesto, quiero destacar frente a mi público local, sí.»

