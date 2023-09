«No, nunca pensé que vendería la empresa, pero no me sorprende porque siempre se preocupa por el panorama general, siempre se preocupa por el crecimiento. Piensas de dónde viene, desde su primer WrestleMania hasta el valor actual de la compañía, y esta fusión es realmente increíble». Esto decía recientemente The Rock sobre la venta de WWE. Pero no solo él nunca pensó que esto ocurriría, incluso Vince McMahon lo pensaba, como revela Kurt Angle en The Joe Rogan Experience.

► Vince McMahon vendió la WWE

«Adoro a ese tipo. Siempre me trató bien. Nunca tuve problemas con Vince. Estoy contento de que haya obtenido el dinero que obtuvo. Nunca pensé que vendería la empresa. Pensé que tendrían que arrebatársela de las manos frías y muertas. Pensé que mantendría la empresa para siempre. Puso su corazón y alma en ella. Nadie trabaja más que él. Es una máquina. ¿Sabes lo que me dijo cuando regresé a WWE? Dijo: ‘Voy a tener esta empresa durante mucho más tiempo de lo que piensas, Sr. Angle. Tengo 73 años ahora. Mi mamá vivió hasta los 101. Planeo vivir hasta los 120. Nunca dejaré ir la empresa. Siempre voy a trabajar aquí. Tendrán que arrancármela de las manos frías y muertas’. Eso es lo que lo mantiene en marcha. Por eso estoy un poco, no nervioso, pero ¿qué va a hacer ahora? Su vida es la lucha libre».

Acerca de la fusión con UFC como TKO en esta venta a Endeavor, The Wrestling Machine también comentaba:

«Sé que Dana White y Vince McMahon, sus contratos dicen específicamente: ‘No puedes ir a la WWE’. Si eres WWE, ‘No puedes ir a la UFC’. Iban a ir unos contra otros cuando no deberían serlo. WWE debería preocuparse por AEW, no por UFC. Antes de la fusión, no sé qué está pasando ahora. En sus contratos, decía ‘no puedes pasar a UFC, UFC no puede pasar a WWE’.»