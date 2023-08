«Ella ha guardado silencio sobre todo. […] Sé que aún utilizaba muletas y llevaba una bota ortopédica, por lo que se presume que se sometió a una cirugía, pero todavía depende de las muletas. No hemos recibido ninguna información sobre una fecha estimada. Obviamente, el plan es que, cuando esté lista, se enfrente a Giulia, quien arrebató el Campeonato Strong Women’s de NJPW a Willow Nightingale». Mes de un mes atrás, conocíamos esta actualización sobre la lesión de Mercedes Moné. Desde entonces, no ha habido novedades, únicamente hemos sabido que The CEO quiere volver a luchar con Bayley.

► Tony Khan y la realidad de AEW

Pero continuamos tanto con ella como con la mencionada Willow Nightingale pues esta afirma en MuscleManMalcolm que Mercedes Moné encajaría en AEW. Muchos estarán de acuerdo. No faltan quienes quieren ver a la ex WWE convertida en All Elite. Sin embargo, en estos momentos está bajo contrato con Bushiroad, compañía matriz de Stardom y NJPW. Gracias a la buena relación entre ambas podría suceder antes de que expire, pero nada se sabe por ahora. Sí que había un plan para que Moné luchara en Forbidden Door 2023 pero su lesión lo impidió.

«Si eso es lo que ella quisiera hacer y quisiera ser parte de nuestro equipo, me encantaría. Creo que es indudablemente una artista increíble. Una de las personas clave en crear la lucha libre femenina en el espacio en el que está hoy en día. No se puede negar cuán prolífica es y el poder estelar que aporta. Encajaría perfectamente en nuestro equipo. El mundo es su ostra. Realmente ha demostrado eso al salir por su cuenta y encontrar tanto éxito en New Japan. Le deseo lo mejor, espero que se esté recuperando bien. Cualquier cosa que quiera hacer, lo conseguirá».

¿Aparecerá Mercedes Moné en All In 2023? Solo podemos especular con ello pero…