Will Ospreay derrota a Kyle Fletcher y es retado por Bryan Danielson

Will Ospreay se presentó en Dynamite después de su victoria en Revolution ante Konosuke Takeshita, miembro de Don Callis Family.

Ahora tuvo que enfrentar a otro compañero de ese grupo, Kyle Fletcher, quien no solo es su aliado, si no que también es su amigo desde hace varios años.

El duelo comenzó bastante parejo, con llaves, golpes y movimientos rápidos, ambos luchadores buscaban tomar el control.

Will Ospreay climbed Kyle Fletcher like a wall to kick him in the face

