Robert Whittaker cree que el campeón de peso mediano Israel Adesanya es la elección segura contra Alex Pereira en UFC 281.

Adesanya buscará lograr su sexta defensa del título cuando se enfrente a Pereira en el evento principal del sábado en el Madison Square Garden de Nueva York.

Basado en su historial de kickboxing, Pereira tiene la ventaja en el papel con dos victorias sobre Adesanya. Sin embargo, después de haber perdido ante Adesanya dos veces en peleas por el título, Whittaker cree que «The Stylebender» es el peleador más sólido a la defensiva.

«(Es) realmente difícil de decir porque creo que esta es una pelea 50-50. Pero si estuviera apostando mi casa, tendría que decir Israel porque en una pelea como esta, el peleador defensivo es definitivamente la jugada más segura. Y lo que Adesanya hace bien (golpes defensivos, usando su rango, alcance y altura para su mejor ventaja) lo hace muy bien. No solo eso, es súper efectivo contra todos. Así que no ha necesitado cambiar las cosas. Funciona en todos.

“Como dije, Adesanya es la apuesta más segura. Es un pegador defensivo y también el campeón. Si es una decisión más reñida, por lo general se inclina hacia el campeón”.

El ex campeón Whittaker buscará obtener otra oportunidad de oro cuando se enfrente a Paulo Costa en UFC 284 en Perth, Australia, en febrero. Adesanya le dijo a Fox Sports Australia que estaría abierto a una trilogía con Whittaker, pero que tiene que «generar un maldito interés» y hacer que su pelea genere «millones y millones de dólares».

Si Whittaker supera a Costa, habrá vencido a otro ex retador al título, lo que cree que es suficiente.

«Bueno, ¿Qué más quiere que haga?. ¿Golpearlo con mi auto? Cualquier pelea entre nosotros, la gente va a mirar. Va a ser de tan alto nivel que todos sintonizarán«.

“Él ya está ganando millones, le pagan más que a los demás. Así que no lo sé. … Cuando se trata de pelear, no puedo hacer mucho más de lo que ya he hecho”.