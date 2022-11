Frankie Edgar pronto dejará las MMA. El ex campeón de peso ligero de la UFC y aspirante al título de peso pluma cuelga los guantes tras casi 20 años de lucha profesional.

Edgar (24-10-1 MMA, 18-10-1 UFC) tiene su combate de retirada este sábado en el cartel principal del UFC 281 en el Madison Square Garden Arena. Se enfrentará a Chris Gutiérrez (18-3-2 MMA, 6-1-1 UFC) en un combate de peso gallo.

Edgar dice que ha terminado al cien por cien con las MMA, y probablemente con los deportes de combate en general. Sin embargo, deja la puerta abierta a una gran oferta en el mundo del boxeo.

«Esta es mi última pelea de UFC, de MMA seguro», dijo Edgar a la prensa en el día de los medios de UFC 281 el miércoles. «Lo más probable es que, al cien por cien, sea mi última pelea. Pero si hay algo de boxeo, tal vez (Manny) Pacquiao quiera hacer una exhibición – sé que está haciendo exhibiciones ahora. Puedo estar abierto a algo loco como eso, pero realmente, realmente tendría que ser una buena«.

El peleador de 41 años ha hecho muchas cosas a lo largo de su tiempo en las MMA. En las últimas etapas de su carrera, bajó al peso pluma y luego al peso gallo. En ambas divisiones, fue uno de los principales aspirantes al título.

Pero su mejor trabajo llegó a principios de la década de 2010, cuando ganó el título de peso ligero de la UFC a B.J. Penn y lo defendió tres veces. La actuación que ganó el título contra Penn en 2010 en el UFC 118 sigue siendo el recuerdo favorito de la carrera de Edgar.

«Si tuviera que elegir uno, es ganar el título contra B.J. Penn. He estado en el atletismo desde que tenía 10 años, siempre tratando de ser el mejor en eso y no creo que lo haya logrado hasta ganar el título. Eso siempre me llama la atención».