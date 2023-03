White: “Próxima pelea Chimaev será en peso mediano”

La persecución de Khamzat Chimaev por el título de peso welter de UFC ya puede haber terminado. Cuando se le preguntó antes de UFC 286 si la próxima pelea de Chimaev será en las 170 libras o en el peso mediano, el presidente de UFC, Dana White , reveló que UFC apunta a este último.

“Sí, peleará en el peso mediano“.

Chimaev, de 28 años, no dio el peso por mucho en su pelea más reciente, inclinando la balanza a 178.5 libras para un cabeza de cartel programado contra Nate Diaz en septiembre de 2022 en UFC 279, la friolera de 7.5 libras por encima del límite de peso welter para una pelea sin título.

La derrota de peso condujo a una serie de cambios de tarjeta de último segundo que finalmente dieron como resultado que Chimaev peleara contra Kevin Holland en un peso pactado de 180 libras, una pelea que ganó por sumisión en el primer asalto.

Las luchas de peso de Chimaev son la única mancha en un currículum de UFC invicto que ha visto al talento checheno acumular un récord de octágono de 6-0 en las divisiones de peso welter y mediano mientras se establece como un probable futuro contendiente al título.

Chimaev es actualmente el peso welter clasificado No. 3, solo detrás de los dos cabezas de cartel del campeonato de UFC 286, Leon Edwards y Kamaru Usman. Fuera de su memorable pelea Fight of the Night con Gilbert Burns en UFC 273 , “The Wolf” ha absorbido solo un golpe significativo en sus otras cinco victorias en UFC, una racha de dominio que ha llevado a muchos dentro del deporte a aclamarlo como un potencial campeón en 170 o 185 libras.

Según White, todo el trabajo que Chimaev ha hecho para ascender en los rangos de peso welter no se borrará incluso si cambia su enfoque a la división de peso mediano.

“Está en una posición en la que debería estar peleando contra los 3 mejores del mundo”.