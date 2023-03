Este fin de semana habría marcado el final de Davey Richards como luchador. Todo comenzó cuando la escuela Team Ambition hizo público el despido del veterano, quien trabajaba como entrenador, sin concretar motivos. A continuación, las promotoras Prestige Wrestling y St. Louis Anarchy también decidieron desvincularse de la figura de Richards.

Fue entonces el propio gladiador quien reveló la razón de tales movimientos en un comunicado recogido por PWInsider. Richards, además, quiso anunciar su retiro cual medida preventiva.

«Hola a todos – «Guau, vaya días. «Hay acusaciones de violencia doméstica contra mí. «Niego rotundamente las acusaciones y si miran en case.net en MO [Missouri] bajo mi nombre Wesley David Richards verán que no hay cargos contra mí. «Sin embargo, entiendo la postura de la industria en este tema. «Todo el mundo debería sentirse seguro en los shows y no quiero ser la persona que estropee eso. «La imagen que se publicó del ojo de mi esposa es de un entrenamiento y regularmente entrenamos artes marciales mixtas y como muchos estudiantes tenemos ojos negros y demás. «Como dije, no se presentaron cargos y niego esas acusaciones, pero debo hacer lo que es correcto y no lo que quiero. «Así que me cancelo a sí mismo. «Este fantástico deporte es demasiado bello para todos, incluido para mí, como para ensuciarlo. «Haré mis shows este fin de semana y me retiraré de la lucha libre profesional. «Por favor, continúen apoyando a Team Ambition y este deporte.

Richards fue anunciado en sustitución de Eddie Kingston (quien dio positivo por COVID) para el fin de semana de ScrapperMania VII, y una vez conocidas las alegaciones, OTT anunció su baja.

El próximo día 30, Richards tiene en agenda un enfrentamiento contra Jon Moxley en GCW Josh Barnett‘s Bloodsport 9. Al momento de escribir esta nota, ni GCW ni Barnett han dado cuenta del asunto.

► El legado de Davey Richards

Considerado uno de los grandes responsables del “boom” de las ligas alternativas estadounidenses durante la década de los 2000, el principal legado de Davey Richards fue construir esa escena independiente mediante grandes actuaciones entre las doce cuerdas.

Hasta abril de 2022, cuando el combate entre The Briscoes y FTR en Supercard of Honor XV recibió *****, sólo tres luchas de ROH habían obtenido antes esa célebre puntuación de Dave Meltzer; la última, un duelo de Richards contra Michael Elgin en el evento Showdown in the Sun.

Aunque Richards también sabe lo que es competir para compañías de mayor alcance. Formó parte de dos ediciones del Best of the Super Juniors y conquistó el Campeonato de Parejas IWGP junto a Rocky Romero. Asimismo, fue cinco veces Campeón Mundial de Parejas TNA, junto a Eddie Edwards.

Teóricamente, Richards tiene contrato con MLW, pues se dijo que tras firmar una extensión, tal acuerdo concluiría esta primavera. MLW guarda silencio por ahora sobre el estatus de Richards.