White critica a Sterling y Dvalishvili por anteponer amistad a aspiración titular

Decir que el presidente de UFC, Dana White, no es fanático de la actitud de Aljamain Sterling y Merab Dvalishvili hacia la próxima oportunidad por el título de peso gallo sería quedarse corto. Lo odia.

Sterling perdió el campeonato de las 135 libras ante Sean O’Malley hace menos de dos semanas cuando recibió un nocaut técnico en el segundo asalto de su evento principal de UFC 292. Desde entonces, ni Sterling ni Dvalishvili, que son compañeros de equipo en Serra-Longo Fight Team, se han mostrado firmes en querer tener la próxima oportunidad por el título. De hecho, ha sido todo lo contrario.

Sterling tiene un caso legítimo para una revancha inmediata después de hacer más defensas consecutivas del título (tres) que cualquier otro campeón de peso gallo de UFC, pero admitió que el momento importa, por lo que cree que Dvalishvili debería ser el próximo retador. El caso de Dvalishvili está respaldado por un ranking oficial número 2 en 135 libras y una racha de nueve victorias consecutivas, pero ha mostrado respeto a Sterling al decir que esperaría hasta después de una revancha entre O’Malley y Sterling .

El hecho de que tanto Sterling como Dvalishvili estén dispuestos a anteponer su amistad a las aspiraciones al título de UFC es algo que White odia ver.

«Todos en esta sala y todos los que ven este video saben lo que siento acerca de esta mierda. Sí, lo odio y si es así, ¿por qué te metiste en este deporte si esa es tu mentalidad en la forma en que piensas? ‘Ni siquiera quiero el título. Ni siquiera quiero el campeonato. Somos amigos, somos esto, somos aquello.’

“Esto no lo es: podrías ser amigo de todos en este negocio. Hay mucha gente agradable en este negocio. Mucha buena gente. No se trata de amistad. Se trata de descubrir quién es el mejor del mundo. Y si no quieres saber quién es el mejor del mundo, este no es el lugar para ti. Deberías estar en otro lugar. Hay muchos lugares para pelear donde les importa una mierda lo que hagas. No funciona aquí”.

Sterling se enteró del mensaje de White y respondió en los comentarios de una publicación de Instagram de MMA Junkie .

“Entonces dale la oportunidad por el título. De cualquier manera, es una victoria para nosotros«.

La situación que rodea a Sterling y Dvalishvili será discutible – por el momento – si la primera defensa del título de O’Malley termina siendo una revancha con Marlon Vera, quien viene de una victoria por decisión unánime sobre Pedro Munhoz en UFC 292. “Chito” ha sido muy expresivo al pedir que la revancha se lleve a cabo en diciembre, algo que O’Malley parece querer dado su deseo de venganza después de perder ante Vera por nocaut técnico en 2020.

Vera, quien ganó cinco de sus últimas seis peleas, ocupa el puesto número 6 en la clasificación oficial de peso gallo de UFC.