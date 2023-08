Chris Weidman revela fractura de pierna sufrida en pelea de regreso

Chris Weidman abandonó el octágono en UFC 292 sabiendo que su miembro inferior estaba dañado, pero no sabía en qué medida.

El ex campeón de peso mediano de UFC regresó a la acción a principios de este mes después de un largo período de recuperación tras una grave fractura en la pierna derecha. En su pelea de regreso contra Brad Tavares en Boston, Weidman sufrió patadas en el transcurso de la pelea de 15 minutos que perdió por decisión unánime.

Weidman completó las pruebas en ambas piernas para descubrir cuánto daño sufrió durante la pelea, por temor a que pudiera haber un desgarro del ligamento. Weidman dice que los resultados de sus pruebas han llegado y, aunque recibió buenas noticias, no recibió un certificado de buena salud.

«Me hicieron resonancias magnéticas en la tibia y el peroné de ambas piernas, me hicieron resonancias magnéticas en ambas rodillas, radiografías y estuve esperando un resultado, y obtuve los resultados. No hubo ningún desgarro de ligamentos. Entonces, ACL, LCL, MCL, PCL, todas esas ‘L’ que no quieres romper porque son entre seis meses y un año de recuperación. Dios me mantuvo unido. Los ligamentos están bien.

“Sin embargo, lo que me pasó es que tengo una fractura en la pierna izquierda. Supongo que me rompió la pierna con una de esas patadas. … Terminé cambiándome a zurdo y descubrí cómo funciona. Pero estoy bastante seguro de que fue entonces cuando mi pierna se rompió, se fracturó.

Weidman explicó que la fractura se encuentra en la cabeza de la tibia, debajo de la rodilla izquierda. Según el ex campeón, no estará de baja por mucho tiempo y podrá volver a entrenar en un mes.

«En cuanto a la recuperación, no está nada mal. Cuatro semanas. Recuperación de cuatro semanas. Eso es todo.»

A pesar de que el presidente de UFC, Dana White, pidió el retiro de Weidman , el peso mediano de 39 años insiste en que no está del todo listo para terminar su carrera de peleador. La derrota ante Tavares marcó derrotas consecutivas, pero quizás lo más importante fue un par de peleas que dejaron a Weidman con lesiones en las piernas.