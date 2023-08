Wes Lee, nuevo retador por el Campeonato NXT

En la búsqueda de un nuevo retador para el Campeonato de NXT, Wes Lee se enfrentó a Dijak con el propósito de determinar quién se enfrentará a Carmelo Hayes la próxima semana.

Estos dos luchadores, con pesos y habilidades distintas, protagonizaron un enfrentamiento uno a uno, en el cual solo uno de ellos podría salir victorioso. Conscientes de que tenían ante sí una gran oportunidad, pusieron todo de su parte en el ring.

Wes Lee buscó concentrarse en atacar las piernas de su oponente, con el propósito de debilitarlo y evitar que Dijak pudiera emplear su fuerza en los brazos. Sin embargo, a pesar de haber enfrentado dificultades en un inicio, pronto logró recuperarse y buscar una reacción.

El enfrentamiento se niveló debido a los ataques del luchador gigantesco contra el gladiador aéreo, resultando en que ambos terminaran afectados por los golpes recibidos.

Wes Lee demostró su determinación al no estar dispuesto a dejar escapar la oportunidad, incluso al lograr levantar a Dijak. Ambos luchadores fallaron en sus intentos de concluir el combate debido a las extremidades lastimadas, lo que hizo que la contienda pareciera interminable.

Justo cuando parecía que el combate iba a culminar a favor de Dijak, apareció Eddy Thorpe quien distrajo al enorme luchador, permitiendo a Wes Lee aprovechar la oportunidad. Con un par de movimientos rápidos y una potente patada, Lee se alzó con la victoria.

What an ending!@WesLee_WWE is the No.1 Contender for the NXT Championship!!!#WWENXT pic.twitter.com/87v4iEAxCU

— WWE (@WWE) August 16, 2023