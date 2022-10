Warner Bros. Discovery grabará documental en AEW

Se ha podido saber algo bastante interesante, y es el hecho de que Warner Bros. Discovery, conglomerado de medios que es dueño tanto de TBS como de TNT, canales televisivos que emiten AEW Dynamite y AEW Rampage, respectivamente, tiene en mente realizar un gran proyecto con AEW.

La noticia fue dada a conocer por Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien reveló el día de ayer, todos los luchadores y el staff de diferentes áreas de AEW fueron informados la semana pasada de que todo está listo y programado para empezar la grbación y producción de un documental televisivo que se enfocará en el aspecto detrás de cámaras, tras bambalinas, de un grupo de luchadores profesionales de la empresa.

► AEW mostrará cómo se vive en su backstage para Warner Bros. Discovery

Curiosamente, AEW le permitió a los luchadores la opción de no formar parte de este proyecto televisivo si no querían. Por ahora, el plan original es que las grabaciones comiencen el próximo miércoles 2 de noviembre de 2022 durante el AEW Dynamite que se realizará en la Chesapeake Employers Insurance Arena en Baltimore, Maryland.

Las grabaciones durarán seis semanas, realizándose la última ronda para el show del 14 de diciembre desde el Curtis Culwell Center en Garland, Texas. Y si todo sale bien, Warner Bros. Discovery lo emitirá en algún punto del año 2023.

Por ahora, solo se ha podido saber que Warner Bros. contará con la ayuad de Shed Media para la producción del mismo y que Tony Khan se desempeñará como Productor Ejecutivo de este documental.

Recordemos que hace poco se reportó que Warner Bros. Discovery había contactado a Brandi Rhodes, por lo que es probable que haya sido, en parte, para que apareciera en este documental.

Este será el tercer documental de AEW detrás de Before The Bell: The Story of All Elite Wrestling (2019) de Steve Yu y AEW: The History of a Revolution (2020) de Director X, solo que el primero de un conglomerado tan importante como Warner Bros. Discovery.