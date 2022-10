TJ Dillashaw confía en que el reinado de Aljamain Sterling en la cima de la división de peso gallo será breve.

Dillashaw, dos veces campeón de peso gallo, busca capturar el título por tercera vez cuando desafía a Sterling en el evento coestelar de UFC 280, que se lleva a cabo el sábado en el Etihad Arena en Abu Dhabi.

Con una pelea monstruosa entre Charles Oliveira e Islam Makhachev por el título vacante de peso ligero como cabeza de cartel del evento, y una intrigante pelea de 135 libras entre Petr Yan y Sean O’Malley antes de su pelea, Dillashaw expresó sus pensamientos sobre por qué su pelea con Sterling podría estar volando bajo el radar.

“No soy un tipo que va a vivir su vida en las redes sociales, no soy el tipo que va a comentar cosas o meterse en ese tipo de cosas, nunca lo he sido. Tal vez eso sea un detrimento para darle algo de fuerza a las cosas, pero también es porque este campeón con el que estoy peleando es muy aburrido. Es un campeón muy aburrido [por] su estilo de pelea«.

“Le he dado a la gente una razón para que me odien, pero la razón por la que la gente lo odia es porque es un gilipollas y un peleador aburrido. Quizá por eso pasa desapercibido. Él nunca ha estado en esas guerras prolongadas en las que ves a Oliveira meterse para convertirse en un campeón y continuar demostrándose a sí mismo, o tuvo algunas de las peleas en las que he estado a través de las peleas por el título, algunas de las defensas del título que he pasado, y los récords que tengo de nocauts. Así que estoy buscando limpiar a este aburrido campeón y [ir a una] serie de serios nocauts en la división de peso gallo”.

Sterling defendió con éxito su título contra Yan en el evento coestelar de la cartelera de UFC 273 de abril , que Dillashaw vio junto a la jaula.

Si bien Dillashaw dice que Sterling podría ser un competidor estilístico «aburrido», estaría equivocado si dijera que Sterling no fue efectivo en esa pelea.

“Para mí, ya está inventando excusas. Él sabe que tiene esta pelea frente a él. Él sabe que me tiene a mí que va a estar parado justo en frente de él que le va a arrancar la maldita cabeza, y está creando una excusa de por qué ya va a perder«.

“Pero es difícil que te guste el chico. Y probablemente no sea un tipo tan malo, solo se está esforzando demasiado. Puede que esté, no sé, un poco inseguro. Debería estarlo porque está peleando conmigo y voy a atravesarlo, así que va a estar un poco inseguro con eso. Él va a estar en la cima solo por esta pelea. La forma en que consiguió el cinturón fue patética. Sí, lo defendió, pero esa va a ser su única victoria real en la parte superior».