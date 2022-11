Volkanovski reacciona a pelea por título interino

Al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski no le importa que UFC implemente un título interino. Aunque Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC) ha sido un campeón activo, la promotora creó una pelea por el título interino después de que “The Great” decidiera subir de división para desafiar al campeón de peso ligero Islam Makhachev.

En UFC 284 el 11 de febrero en Perth, Australia, Volkanovski buscará el estatus de doble campeón cuando se enfrente a Makhachev en el evento principal. En esa misma cartelera, Yair Rodríguez (14-3 MMA, 9-2 UFC) y Josh Emmett (18-2 MMA, 9-2 UFC) lucharán por el cinturón interino de las 145 libras.

“Mira, estoy bien con eso. Al final del día, soy el campeón. Así que eso es todo. Así que eso me da un tipo claro. Qué cartel para hacerlo, ¿sabes a lo que me refiero? También pueden mostrarme quién es el siguiente en esa división de peso pluma aquí en Australia. Entonces, eso construye esa pelea de todos modos. Pero estoy más que bien con eso. En este momento, quiero perseguir ese segundo cinturón, así que me estoy enfocando en eso”.



Volkanovski planea pelear contra Makhachev y luego regresar al peso pluma para defender su título contra el ganador de Rodríguez y Emmett.

“Y luego les dejaremos hacer lo suyo. Ojalá haga un espectáculo, déme un tipo claro, y luego sabrá que alguien tendrá ese cinturón interino, y estaré feliz de enfrentarlo lo antes posible, porque quiero estar activo, ya saben lo que quiero. ¿significar? Y no quiero que la gente me espere y cosas así, aunque no creo que lo necesiten, pero creo que esto es bueno. Creo que esto realmente me prepara para mi próxima pelea en peso pluma de todos modos, así que estoy más que bien con eso”.