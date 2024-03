Volkanovski: «El golpe de O’Malley va a ser demasiado para Vera»

Alexander Volkanovski ve a Sean O’Malley vengarse de su derrota ante Marlon Vera al finalizar. El campeón de peso gallo O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) se enfrenta a Vera (21-8-1 MMA, 15-7 UFC) en su primera defensa del título en UFC 299 del sábado (pago por evento, ESPNews, ESPN+ ) evento principal en el Kaseya Center en Miami.

Vera pudo acabar con O’Malley en su primera pelea en agosto de 2020 después de darle una patada en el nervio peroneo y acabar con él en el suelo. Sin embargo, el ex campeón de peso pluma Volkanovski cree que el golpe de O’Malley es muy superior al de Vera.

“Interesante pelea. Sobre el papel y lo que he visto, ¿hacia quién me inclino? Me inclino por Sean O’Malley, bastante cómodamente diría eso. Ya pelearon, entonces hay que darle ese respeto donde ‘Chito’ ya le ganó. ¿Siento que él puede hacerle las mismas cosas a Sean? Creo que va a ser difícil. Sé que ya venció a Sean, pero creo que el golpe de Sean es de alto nivel.

“Creo que está bastante subestimado. Creo que la gente sabe que es bueno, pero no creo que entiendan lo bueno que es. Sus selecciones de golpes, su variedad en los golpes, ángulos, manejo de distancias, su ojo. Todo eso es de primera categoría. Nivel muy, muy alto. Todavía es joven, todavía está en su mejor momento. Probablemente todavía esté encontrando su mejor momento. Solo depende ahora que es campeón, ¿sigue trabajando duro?”

Volkanovski no sólo ve a O’Malley planteando problemas a Vera en los pies, sino también en el suelo. Predice que O’Malley será quien finalice esta vez.

«Tendré que inclinarme hacia Sean O’Malley. Creo que su golpe va a ser demasiado. Sé que ‘Chito’ va a querer mantenerlo en pie. Creo que ‘Chito’ tiene que mantenerlo en pie. Creo que Sean O’Malley es incluso peligroso en el terreno. Creo que va a ser difícil derrotarlo. Creo que Sean puede darle problemas incluso ahí. Puede lanzar algunas presentaciones agradables y es bastante creativo en eso.

“Creo que será una pelea de pie, lo cual es emocionante. Sabes que ‘Chito’ lo va a traer. Simplemente creo que el movimiento y eso va a ser demasiado. Creo que sabiendo cómo lucirá Sean O’Malley hasta el final, es creativo y tiene buen ojo. Creo que será un final para Sean O’Malley. Podría ser una sumisión, pero creo que será un nocaut técnico porque incluso si lo lastima y lo tira al suelo, no lo veo buscando una sumisión”.