Jorge Masvidal explica por qué apunta a una revancha con Nate Díaz

A Jorge Masvidal lo han llamado muchas cosas a lo largo de su carrera en deportes de combate, pero hubo algunos comentarios particulares del ex enemigo Nate Diaz que siempre han estado en su mente.

“Gamebred” ha expresado recientemente su deseo de regresar a los deportes de combate, específicamente para una pelea contra Díaz, en el ring de boxeo o en una jaula de MMA. Aunque Masvidal tiene una victoria dominante sobre Díaz en su haber, los negocios entre los dos aún no han terminado.

«Nate, aunque después de la pelea me llamó con algunos malditos nombres que no me gustaron, como ‘cobarde’ y ‘abandono’, esto y aquello, todavía tengo mucho respeto por el tipo. Me encanta su estilo, cómo pelea y lo que representa. Pero obviamente no me gustó que me llamara así”.

La pareja se conoció por primera vez en el acto principal de UFC 244, que fue un evento único en varios sentidos. Aparte del entonces actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sentado junto a la jaula con Hollywood y la superestrella de la WWE Dwayne “The Rock” Johnson cerca, Masvidal compitió contra Díaz en la primera pelea por el título de la BMF.

Después de tres asaltos, el médico de la jaula detuvo la pelea debido a cortes en el ojo derecho de Díaz. Fue una gran actuación para Masvidal, una que terminaría siendo la última victoria de su carrera en UFC. Díaz inmediatamente declaró que quería continuar la pelea, ya que sentía que las cosas habrían sido diferentes si la pelea hubiera continuado.

«Él siempre decía que el árbitro me salvó, que los rounds 4 y 5 iban a cambiar a su favor, lo cual sé que fue un juego psicológico para él conseguir otra revancha, lo cual siempre estuve dispuesto a hacer. Para mí es como si no debiste haber dicho eso, hombre, porque podría simplemente suceder. Voy a patearte el trasero otra vez. Voy a mostrarles lo que sucedería en los rounds 4 y 5”.

Desde que salió de UFC en abril pasado, Masvidal se ha puesto el sombrero de promotor, dirigiendo eventos de boxeo y MMA de Gamebred. Quizás ver las peleas desde una perspectiva diferente ayudó a que su competitividad volviera a fluir. Tampoco quiso nunca terminar su carrera de peleador con una derrota, por lo que una combinación de cosas lo llevó a revisitar una vieja rivalidad y demostrarle a Díaz nuevamente que las etiquetas que usó burlonamente son inexactas.

«Nunca he hecho tapping en mi carrera. Así que que me llame desertor es una locura. Tengo más de 50 peleas y nunca he hecho tapping. De hecho, me fui a dormir. … Entonces, llamándome desertor, o que nunca salí de mi taburete, o algo así, siempre estoy tocando esa maldita campana. Ganando o perdiendo, muriendo, sea lo que sea, voy a luchar, hombre. Que me llame así es una mierda. Eso no está bien, hijo de puta. Entonces, descartémoslo. Luchemos por eso.