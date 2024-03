Johnny TV y Taya Valkyrie valoran su actual aventura juntos en Ring of Honor mientras emiten su propia serie en el canal de YouTube de AEW como una oportunidad de recordar a la gente quienes son. En la actualidad no están pasando por su mejor momento pero en distintas épocas alcanzaron a ser de lo mejor de la lucha libre a nivel mundial. No está claro si algún día lograrán volver a ello pero formar parte de dos de las compañías más importantes al tiempo que siguen en la escena independiente no está nada mal.

► Johnny TV y Taya Valkyrie en ROH

«Lo que más he disfrutado es poder luchar de manera constante todo el tiempo, porque soy un luchador profesional y un intérprete, y me gusta trabajar. Me gusta estar en el ring, hacer segmentos detrás del escenario y tener un día lleno de diferentes actividades. Realmente hemos tenido la oportunidad de mostrar nuestro arduo trabajo y nuestra genialidad como Johnny y Taya, y recordarle a la gente quiénes somos. Creo que es muy divertido. Poder luchar cada semana, estar en el rincón del otro, apoyarnos mutuamente, conseguir abrigos de piel y gafas de sol a juego, es genial», dice Taya en AEW Unrestricted.

Otro punto esencial del presente de los dos veteranos en ROH es que siempre están ocupados haciendo algo:

«No hay nada peor que un día de grabación en el que no estás haciendo nada, para mí. Si estoy sentado allí todo el día sin hacer nada, termino escribiendo notas extrañas para películas que probablemente nunca se hagan, pensando en diferentes movimientos, estructuras, acrobacias y todas esas cosas», dice Johnny en la misma entrevista.

¿Qué te parece lo que están haciendo actualmente Johnny TV y Taya Valkyrie?